Сегодня в Татарстане возможен кратковременный дождь и до +26

В четверг, 3 мая, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер юго-западный, западный, умеренный. При грозе кратковременные усиления до 16—21 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С.

В Казани днем ожидается от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха также составит от +21°С до +23°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане и грозе с сильным ветром.