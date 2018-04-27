Кировский оружейный завод «Молот» выставили на торги за 1,4 миллиарда рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (входит в «Ростех») сообщил о проведении торов по продаже завода. Он оценивается в 1,42 млрд рублей.

Предприятие продается единым лотом. Он включает в себя земли, объекты предприятия и оборудование, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Также выставлены на торги права требования, патенты и товарные знаки.

Заявки на участие в торгах принимаются с 7 мая до 15 августа. Подведение результатов намечено на 16 августа 2018 года.

Арбитражный суд Кировской области признал завод «Молот» банкротом в октябре 2013 года.