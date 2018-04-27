Ростехнадзор оштрафовал чебоксарский ЗЭиМ за опасные нарушения на 80 тысяч рублей

Приволжское управление Ростехнадзора обнаружило на объектах ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (Чебоксары) около 40 нарушений. Общая сумма штрафов заводу и должностным лицам составила 80 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что на предприятии производственный контроль ведется с нарушениями. Не проведена экспертиза промышленной безопасности одного из зданий, говорится в сообщении пресс-службы Ростехнадзора.

Специалисты ведомства уверены, что неудовлетворительная организация производственного контроля несет угрозу для жизни сотрудников.

Кроме штрафов предприятию предписано до 20 июля устранить нарушения.