Новости промышленности

16:05 МСК
Новости раздела
Промышленность

Ростехнадзор оштрафовал чебоксарский ЗЭиМ за опасные нарушения на 80 тысяч рублей

11:05, 27.04.2018

Приволжское управление Ростехнадзора обнаружило на объектах ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (Чебоксары) около 40 нарушений. Общая сумма штрафов заводу и должностным лицам составила 80 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что на предприятии производственный контроль ведется с нарушениями. Не проведена экспертиза промышленной безопасности одного из зданий, говорится в сообщении пресс-службы Ростехнадзора.

Специалисты ведомства уверены, что неудовлетворительная организация производственного контроля несет угрозу для жизни сотрудников.

Кроме штрафов предприятию предписано до 20 июля устранить нарушения.

Справка

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» входит в группу компаний «АБС Электро». предприятие производит электроисполнительные механизмы и приводы для трубопроводной арматуры, средства автоматизации для систем промышленной автоматики.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также