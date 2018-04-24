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Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана вырос в 2018 году на 12%

10:29, 24.04.2018
Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана вырос в 2018 году на 12%
Фото: pixabay.com

Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в I квартале 2018 года увеличился на 12% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 368 млрд рублей.

«Сохраняется высокая экспортная ориентация комплекса, свыше половины товаров базовых предприятий вывезено за рубеж, увеличились объемы экспорта продуктов конечного потребления: моторного топлива, бытовой химии», — цитирует ТАСС гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинада Яруллина.

Отмечается, что основная доля в указанном объеме средств пришлась на производство кокса и нефтепродуктов — 137,4 млрд рублей, добычу нефти и газа — 128,1 млрд рублей. Производство химических веществ и продуктов за первый квартал в денежном выражении составило 79,2 млрд рублей, резиновых и пластмассовых изделий — 22,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» может впервые выплатить по итогам 2017 года 162,7 млн рублей дивидендов. ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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