Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана вырос в 2018 году на 12%

Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в I квартале 2018 года увеличился на 12% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 368 млрд рублей.



«Сохраняется высокая экспортная ориентация комплекса, свыше половины товаров базовых предприятий вывезено за рубеж, увеличились объемы экспорта продуктов конечного потребления: моторного топлива, бытовой химии», — цитирует ТАСС гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинада Яруллина.

Отмечается, что основная доля в указанном объеме средств пришлась на производство кокса и нефтепродуктов — 137,4 млрд рублей, добычу нефти и газа — 128,1 млрд рублей. Производство химических веществ и продуктов за первый квартал в денежном выражении составило 79,2 млрд рублей, резиновых и пластмассовых изделий — 22,5 млрд рублей.