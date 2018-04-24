Альметьевская школа достигла лучших показателей по граждановедческому образованию в России

Татарстан принял участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (ISSC) с охватом более 3 тыс. учащихся восьмых классов из 148 школ, а также педагогов и руководителей школ.



В связи с этим глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов поручил разработать муниципальные дорожные карты по развитию граждановедческого образования, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2016 году средний балл Татарстана в исследовании составил 548. Первого уровня в РТ достигли 15% учащихся, второго — 39%, а самого высокого, третьего, — 43% учащихся.

«Очень много школ находится во второй и третьей зоне, но есть ниже показателя 517 — это средний уровень по исследованию. Радует, что достаточно много школ, практически несколько десятков, находится выше уровня Дании — 586 баллов», — подчеркнул главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец.

Так, школа № 16 Альметьевского муниципального района имеет максимальный показатель в 662,4 балла, что выше на 76,4 балла, чем у Дании и на 112,4 балла, чем в России. Нижний показатель по Татарстану составил 451,1 балла.



