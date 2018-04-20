Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +13

В пятницу, 20 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В большинстве районов РТ дожди. Утром местами возможен туман.

Ветер северо-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +6°С до +11°С, в южных районах — до +13°С.

В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +6°С до +10°С.