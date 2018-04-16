Полицейский из Челнов был награжден медалью «За спасение погибавших»

Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Сегодня прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество при спасении людей.

В этом году на мероприятие были приглашены 16 полицейских, совершивших героические поступки. Среди них и 25-летний полицейский из Челнов Виктор Пшениснов. Старший сержант полиции, полицейский (кинолог) батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Набережные Челны был награжден медалью «За спасение погибавших», сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина достал тонущего ребенка со дна реки и смог провести экстренную реанимацию, вернув ребенка к жизни.