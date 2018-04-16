Сегодня в Татарстане без осадков и до +11

В понедельник, 16 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер северо-восточный умеренный. Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +6°С до +11°С.

В Казани днем ожидается от +7°С до +11°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +6°С до +9°С.