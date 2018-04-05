Казанским школьникам рассказали о проблемах аутизма

Фото: Александр Ефремов

Для учащихся начальных классов казанских школ провели «Уроки дружбы и согласия».



Во время классного часа школьникам показали мультфильм «Про Диму». Это история о начале дружбы девочки Миры и не похожего на ее друзей мальчика Димы. В процессе обучающих игр с детьми обсудили, что делает людей похожими и отличными друг от друга. Закончился урок творческим заданием: из нарисованных ладошек школьники создавали «Дерево дружбы» для закрепления доброжелательного отношения к окружающим.

Также 2 апреля Казань впервые участвовала в международной акции «Зажги синим» (Light It Up Blue) в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. По инициативе фонда «В твою пользу» и проекта «Добрая Казань» вечером в синий цвет «окрасились» фасады административных и культурных учреждений Казани.