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Казанским школьникам рассказали о проблемах аутизма

14:38, 05.04.2018
Казанским школьникам рассказали о проблемах аутизма
Фото: Александр Ефремов

Для учащихся начальных классов казанских школ провели «Уроки дружбы и согласия».

Во время классного часа школьникам показали мультфильм «Про Диму». Это история о начале дружбы девочки Миры и не похожего на ее друзей мальчика Димы. В процессе обучающих игр с детьми обсудили, что делает людей похожими и отличными друг от друга. Закончился урок творческим заданием: из нарисованных ладошек школьники создавали «Дерево дружбы» для закрепления доброжелательного отношения к окружающим.

Также 2 апреля Казань впервые участвовала в международной акции «Зажги синим» (Light It Up Blue) в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. По инициативе фонда «В твою пользу» и проекта «Добрая Казань» вечером в синий цвет «окрасились» фасады административных и культурных учреждений Казани.

ОбществоМедицина Татарстан
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