В Татарстане прокурорская сверка депутатских деклараций обернулась отставками

Сразу три депутата местных поселений Пестречинского района решили досрочно сложить полномочия по результатам прокурорских проверок.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, в декларациях народных избранников из Шалинского, Шингалеевского и Янцеварского поселений за 2016 год не были указаны сведения об имеющихся объектах недвижимости.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес Советов указанных сельских поселений представления об устранении выявленных нарушений. Согласно федеральному закону «О противодействии коррупции», лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Причем сведения эти должны быть достоверными.

Ранее в Татарстане прокуроры смогли через суд «раскулачить» чиновника Росприроднадзора, не сумевшего подтвердить законность нажитого имущества официальными доходами.