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В Татарстане прокурорская сверка депутатских деклараций обернулась отставками

12:20, 05.04.2018

Сразу три депутата местных поселений Пестречинского района решили досрочно сложить полномочия по результатам прокурорских проверок.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, в декларациях народных избранников из Шалинского, Шингалеевского и Янцеварского поселений за 2016 год не были указаны сведения об имеющихся объектах недвижимости.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес Советов указанных сельских поселений представления об устранении выявленных нарушений. Согласно федеральному закону «О противодействии коррупции», лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Причем сведения эти должны быть достоверными.

Ранее в Татарстане прокуроры смогли через суд «раскулачить» чиновника Росприроднадзора, не сумевшего подтвердить законность нажитого имущества официальными доходами.

ОбществоВласть Татарстан
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