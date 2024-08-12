В Тукаевском районе Татарстана появится асфальтобетонный завод за 100 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане, в Тукаевском районе построят асфальтобетонный завод. Объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей. Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития республики в своем телеграм-канале.

Агентство заключило инвестиционное соглашение с девелопером ООО «Стройресурс». Завод будет построен в Нижнесуыксинском сельском поселении. В рамках проекта планируется построить не только сам завод, но и установку для смешивания асфальта, битумохранилище, дробилку для производства минерального порошка и площадки для хранения инертных материалов.

Напомним, что в Татарстане фиксируется 9-процентное отставание от плана дорожных работ. На данный момент общее выполнение по дорожным работам составляет 75%, динамика за две недели — 11%.



Анастасия Фартыгина