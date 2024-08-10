Рустам Минниханов: новому составу Госсовета Татарстана предстоит решить ряд важных задач
Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность предстоящих выборов депутатов Госсовета республики седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября этого года.
Он отметил, что это большое событие для республики и роль парламента будет определяющей для благополучия жителей, экономической стабильности, защиты национальных интересов и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Минниханов обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед новым составом Госсовета. Среди них — модернизация системы ЖКХ, развитие сферы общественного транспорта и другие важные направления работы.
Напомним, из 428 выдвиженцев на выборы были зарегистрированы 397. 10 августа начинается самая интересная фаза предвыборного процесса: агитация. Уже проведена жеребьевка эфирного времени. Начинается обучение желающих стать наблюдателями.
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