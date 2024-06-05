Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 5 и 6 июня
На территории Татарстана прогнозируется ухудшение погоды. Вечером 5 июня и днем 6 июня в республике ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.
Ведомство также сообщило, что местами возможен град.
По предварительному прогнозу, в конце недели ожидается теплая неустойчивая погода с локальными дождями и грозами. Ночью температурный фон ожидается в пределах от +13 до +18 градусов, а днем — от +23 до +28.
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