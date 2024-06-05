Новости общества

02:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 5 и 6 июня

16:30, 05.06.2024
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 5 и 6 июня
Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана прогнозируется ухудшение погоды. Вечером 5 июня и днем 6 июня в республике ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

Ведомство также сообщило, что местами возможен град.

По предварительному прогнозу, в конце недели ожидается теплая неустойчивая погода с локальными дождями и грозами. Ночью температурный фон ожидается в пределах от +13 до +18 градусов, а днем — от +23 до +28.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также