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В Татарстане сегодня ожидается до -1 градуса

06:20, 06.11.2022
В Татарстане сегодня ожидается до -1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане в воскресенье, 6 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

На территории региона северо-западный слабый ветер, до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до -1°С.

На дорогах местами возможна гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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