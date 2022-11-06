В Татарстане сегодня ожидается до -1 градуса
В Татарстане в воскресенье, 6 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
На территории региона северо-западный слабый ветер, до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до -1°С.
На дорогах местами возможна гололедица.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.
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