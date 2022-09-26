На выезде из Куюков образовалась длинная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром в понедельник на выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась сильная пробка. Она растянулась на 2 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

скриншот «Яндекс.Карты»

Движение также затруднено на подъезде к селу Сокуры Лаишевского района Татарстана. Пробка на трассе Р-239 растянулась почти на 5,6 км.

скриншот «Яндекс.Карты»

В Казани утром в понедельник пробки традиционно наблюдаются в центре города. Затруднено движение по улицам Пушкина, Карла Маркса, Габудуллы Тукая и других. В целом дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

скриншот «Яндекс.Карты»

Накануне в Татарстане на трассе Р-239 в Лаишевском районе растянулась пробка на 12,2 км. Она начиналась от Державинского сельского поселения и заканчивалась около села Сокуры.



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Татьяна Демина