Сегодня в Татарстане ожидается снег, дождь и до +9 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, осадки в виде снега и дождя, местами сильные. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +3..+5 градусов, в Набережных Челнах +2..+5 градусов, в Альметьевске +5..+7 градусов, в Чистополе +2..+5 градусов, в Буинске 0..+4 градуса. В южных районах воздух прогреется до +9 градусов.

Фото: Максим Платонов

В отдельных районах республики ожидается туман. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная, а также снежные заносы и каша.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье в республике ожидается дождь и сильный ветер. Днем температура воздуха поднимется до +13 градусов. Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится и в начале следующей недели.

Диана Жиленкова