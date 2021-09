В начале недели в Татарстан придут дожди, в среду потеплеет до +16 градусов

В Татарстане на следующей неделе придут дожди. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ на ближайшие 3 дня.

В понедельник осадков не прогнозируется, ночью ожидается похолодание до 0..+3˚ C, местами заморозки на почве и в воздухе до -3˚ C. Днем воздух прогреется до +7..+12˚ C.

Во вторник, 21 сентября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, прогнозируется юго-восточный ветер, местами порывами до 14 м/с. Ночью похолодает до 0..+5˚ C, местами заморозки до -2˚ C. Днем ожидается до +8..+13˚ C.

Фото: realnoevremya.ru

22 сентября, в среду днем прогнозируется небольшой и умеренный дождь, юго-восточный ветер, местами порывами до 15—17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0..+5˚ C, днем +11..+16˚ C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели. С понедельника погода испортится. Прогнозируются дожди, местами сильные.



Татьяна Леухина