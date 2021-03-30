«Салават Юлаев» сообщил об уходе вратаря Даниила Тарасова

«Коламбус» отозвал вратаря Даниила Тарасова из аренды в «Салавате Юлаеве», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

При этом права на голкипера в КХЛ останутся закреплены за «Салаватом Юлаевым». В случае возвращения в Россию Тарасов будет принадлежать уфимскому клубу.

Голкипер был арендован у «Коламбуса» до конца нынешнего сезона. В составе «Салавата Юлаева» Тарасов провел 18 игр, в которых одержал 11 побед, оформил два «сухих» матча при общем коэффициенте надежности 2,07 и 92,5% отраженных бросках.

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, уфимская команда вылетела во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в четырех матчах казанскому «Ак Барсу».