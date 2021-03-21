Воронков — о противостоянии с Паниным: «Судьба такая. Его удаляют — меня нет»

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал об итогах третьей игры с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и поделился мыслями о противостоянии с Григорием Паниным.

— Хорошая, боевая игра. Рады победе. Каждый матч был по-своему очень тяжёлым, в том числе и сегодня. Все молодцы — ловим, боремся, работаем, забиваем.



Сегодня много шайб ловили на себя. В обороне, в атаке хорошо отыграли. Бил [Тимур Билялов] сегодня красавец просто, тащит и тащит нас.

Как утверждает нападающий «Ак Барса», между ним и защитником «Салавата» Григорием Паниным нет никаких личных счетов.

— Ничего личного нет, просто играем жёстко. Я не только против него играю жёстко, но и против других. Он тоже.

Его удалили за снятый с меня шлем, а меня в таком же эпизоде не удаляли? Судьба такая. Его удаляют, меня — нет. В прошлый раз я не специально с него шлем снял. Была борьба, — сказал Дмитрий Воронков.

Казанский «Ак Барс» повел в серии 3:0. Следующий поединок состоится 23 марта, в 17:00 по московскому времени.