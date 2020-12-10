119 лет Нобелевской премии: главные лауреаты и открытия

10 декабря — традиционный день вручения Нобелевской премии. Церемония проходит ежегодно с 1901 года — впервые она состоялась спустя пять лет после смерти 10 декабря 1896 года учредившего премию Альфреда Нобеля. В этом году церемония из-за коронавируса пройдет в формате с ограниченным числом участников, большинство мероприятий вообще проходят онлайн. В числе основных, существующих с 1901 года, направлений, по которым вручается Нобелевская премия, — пять. Это — физика, химия, физиология или медицина, литература, а также премия за содействия установлению мира. Дополнительная — по экономическим наукам — существует с 1969 года по инициативе Банка Швеции. «Реальное время» вспоминает ключевые открытия, за которые присуждали Нобелевскую премию.

Физика

Первую Нобелевскую премию по физике в 1901 году получил Вильгельм Рентген «В знак признания исключительных услуг, которые он оказал открытием лучей, названных впоследствии в его честь». Среди других знаковых обладателей премии — Пьер и Мария Кюри, получившие в 1903 году по четверти премии за совместные исследования радиации, открытой Анри Беккерелем (получил половину Нобелевской премии в том же 1903 году), в 2011 году премию получили Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс за открытие ускоренного расширения Вселенной.

Можно отметить также группу советских ученых — Павла Черенкова, Илью Франка и Игоря Тамма, получивших премию в 1958 году за открытие и истолкование эффекта Вавилова — Черенкова. В 2020 году обладатели Нобелевской премии по физике — британец Роджер Пенроуз за открытие того, что образование черных дыр с необходимостью следует из общей теории относительности, а также немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андре Гец. Фото: twitter.com/NobelPrize

Химия

Первым обладателем Нобелевской премии по химии в 1901 году стал Якоб Хендрик Вант-Гофф из Нидерландов — в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах. В 1908 году премию получил Эрнест Резерфорд за проведенные исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ, в 1911 году вдобавок к Нобелевской премии по физике Мария Кюри получила премию и по химии — за открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого элемента.

Единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии — Николай Семенов. Премия ему была присуждена в 1956 году совместно с американцем Сирилом Хиншелвудом за исследования в области механизма химических реакций. В 2020 году обладательницы премии — американка Дженнифер Даудна и француженка Эмманюэль Шарпантье, за разработку метода редактирования генома.

Николай Семенов. Фото: ru.wikipedia.org

Физиология или медицина

Первый лауреат Нобелевской премии по медицине — Эмиль Адольф фон Беринг, получивший премию за работу по сывороточной терапии, главным образом за ее применение при лечении дифтерии. Уже спустя три года после этого премию получил ученый из Российской империи Иван Петров за труды по физиологии пищеварения, а спустя год после этого — немец Роберт Кох, открывший в 1882 году возбудителя туберкулеза (сама премия была получена за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза). В 1908 году премию получил еще один россиянин — Илья Мечников, совместно с немцем Паулем Эрлихом за труды по иммунитету. В 1923 году премию получили канадец Фредерик Бантинг и шотландец Джон Маклеод за открытие инсулина, спустя год — голландец Виллем Эйнтховен за открытие механизма электрокардиограммы. В 1930 году премия у австрийца Карла Ландштейнера за открытие групп крови человека, в 1952 году получил американец Зельман Ваксман за открытие стрептомицина — первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза.

Эмиль Адольф фон Беринг. Фото: ru.wikipedia.org

В 1979 году премия — у американца Аллана Кормака и британца Годфри Хаунсфилда за разработку компьютерной томографии, а в 2003 году — вновь у американца и британца, Пола Лотербура и Питера Мэнсфилда — за открытия, касающиеся метода магнитно-резонансной томографии. В 2020 году премию разделили американцы Харви Алтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита C.

Литература

Первая Нобелевская премия по литературе была вручена французу Сюлли-Прюдому с формулировкой «за выдающиеся добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги». В 1907 году лауреатом стал британец Редьярд Киплинг «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». Среди других наиболее известных обладателей премии — Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, Томас Манн, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилль, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Габриэль Гарсиа Маркес, Орхан Памук, Боб Дилан.

Среди советских и российских писателей и поэтов Нобелевскую премию по литературе получали Иван Бунин в 1933 году (уже во время жизни во Франции), Борис Пастернак в 1958 году, Михаил Шолохов в 1965 году, Александр Солженицын в 1970 году, Иосиф Бродский в 1987 году (правда, уже в статусе гражданина США), а также белоруска Светлана Алексиевич (в 2015 году). В 2020 году премия присуждена американке Луизе Глюк «За безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Александр Солженицын. Фото: pixabay.com

Премия мира

Нобелевская премия мира присуждается людям и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Первым лауреатом в 1901 году стал швейцарец Анри Дюнан за вклад в мирное сотрудничество народов (в частности, за основание Международного комитета Красного Креста и статус одного из создателей Женевской конвенции 1864 года). Тут можно выделить президента США Теодора Рузвельта, получившего премию в 1906 году за свою роль в подписании Портсмутского договора, завершившего русско-японскую войну, Фритьофа Нансена (в 1922 году получил премию за многолетние усилия по оказанию помощи беззащитным — в частности, создание Нансеновского паспорта для беженцев), Мартина Лютера Кинга (в 1964 году за деятельность в пользу равноправия темнокожих), Мать Терезу (в 1979 году, в статусе основательницы организации «Сестры — миссионерки любви), Далай-Ламу XIV (в 1989 году «За неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между отдельными людьми, сообществами и народами»). К слову, в 1962 году премию мира (за деятельность, направленную на запрещение ядерных испытаний в атмосфере) получил обладатель Нобелевской премии по химии 1954 года (за изучение природы химической связи и его применение к объяснению строения сложных молекул) Лайнус Полинг.

В 2009 году премию получил президент США Барак Обама «За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». Среди советских граждан премию получал Андрей Сахаров (в 1975 году, «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства») и президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 году, «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»). В 2020 году премия досталась Всемирной продовольственной программе — «За усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».

Барак Обама. Фото: pixabay.com

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля

Самая молодая из премий, появившаяся лишь в 1969 году, неофициально называется Нобелевской премией по экономике. Впервые ее получили норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тинберген за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. Тут можно выделить британца Джона Хикса и американца Кеннета Эрроу, получивших в 1972 году премию за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия и теорию благосостояния, советского математика и экономиста Леонида Канторовича, получившего в 1975 году вместе с американцем Тьяллингом Купмансом премию за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов, американцев Гарри Марковица, Мертона Миллера и Уильяма Шарпа за вклад в теорию формирования цены финансовых активов.

В 1994 году премию за анализ равновесия в теории некооперативных игр получили американцы Джон Нэш и Джон Харсаньи, а также немец Райнхард Зельтен. В 2020 году премию присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов.

Максим Матвеев