В Казани за сутки выявили 19 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки, по состоянию на 10.40 12 сентября, в Татарстане зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19, из них 2 — завозные, 23 — контактные. 4 человека госпитализировано, 21 получает лечение на дому.

Наиболее количество зараженных выявили в Казани — 19 человек. Также двух зараженных выявили в Пестречинском районе, по одному — в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском и Менделеевском районах

Наибольшее количество выявленных заболевших относятся к возрастной группе от 30 до 50 лет — это семь человек.

Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6812 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5618 человек, в том числе 16 за минувшие сутки.