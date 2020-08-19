Главный тренер «Салавата Юлаева» Ламса остался недоволен игрой своей команды с «Магниткой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги поражения от «Металлурга» (4:5) в первом матче Кубка чемпионов в Казани. Он посетовал на плохую игру своей команды в первых двух периодах встречи.

«Мы очень плохо начали матч. В моментах с двумя первыми голами нам не очень повезло, но все равно играли мы плохо. Только в третьем периоде «Салават Юлаев» показал тот хоккей, который должен был. Ключевую роль сыграло большинство», — сказал Ламса.

При этом тренер уфимцев признал итоговый результат игры закономерным. Ламса считает, что «Металлург» был ближе к победе в матче.

«Результат справедлив. Первые 40 минут «Металлург» был быстрее и мощнее нас, так что он заслужил победу. Мы сравняли счет, мы были близки к тому, чтобы добиться другого результата, но счет — по игре. В любом случае это только предсезонная игра», — отметил главный тренер уфимцев.

В конце Ламса добавил, что пока не может объяснить причины плохого стартового отрезка команды. Тренер обещал разобраться в проблемах после тщательного видеопросмотра матча.

Напомним, в среду в Казани стартовал предсезонный турнир Кубок чемпионов, в котором за победу сразятся четыре обладателя Кубка Гагарина. Кроме «Салавата Юлаева» и «Металлурга», в турнире также примут участие казанский «Ак Барс» и питерский СКА.