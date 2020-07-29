Темпы падения российской экономики сократились вдвое

Минэкономразвития РФ сообщило, что спад ВВП страны в июне составил 6,4%. В апреле же он достигал 12%.

В основном позитивные сдвиги в экономике страны обусловлены динамикой розничной торговли. В июне спад в этой сфере достиг 7,7% против 20% месяцем ранее, передает «РИА Рейтинг». При этом продажи непродовольственных товаров за месяц выросли на 30%.

Еще одним фактором эксперты считают строительный сектор, где спад в июне составил и вовсе 0,1%.

В банковском секторе аналитики заметили рост прибыли, высокие темпы прироста наблюдаются в ключевых показателях этой сферы.

Однако в остальных отраслях экономики по-прежнему наблюдаются неутешительные показатели. Прежде всего это касается промышленности, где темп спада производства в июне был всего на 0,2 п. п. ниже, чем месяцем ранее.