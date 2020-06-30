Воробьев объяснил свой выбор в пользу «Салавата Юлаева»

Новобранец «Салавата Юлаева» нападающий Михаил Воробьев поделился впечатлениями от перехода в уфимский клуб.

«Переговоры с клубом прошли довольно успешно. Сразу нашли понимание с руководством клуба. Здесь определяющим был тот факт, что это мой родной клуб. Я знаю, что у «Салавата Юлаева» всегда высокие задачи и цели.

И, конечно, приятно выступать перед родными болельщиками. Не могу дождаться момента, когда снова надену «юлаевскую» майку и выйду на лед «Уфа-Арены», — приводит слова Воробьева пресс-служба уфимцев.

Также хоккеист отметил, что уже приступил к тренировкам в преддверии начала предсезонной подготовки с командой. По его словам, ему есть к чему стремиться в плане мастерства.

Ранее «Салават Юлаев» объявил о возвращении Воробьева из НХЛ. Последние три сезона воспитанник уфимского хоккея провел в Северной Америке в системе клуба «Филадельфия Флайерз».