На трассе в Башкирии найден вскрытый цинковый гроб

Фото: соцсети/Илнар Фатыхов

На трассе в Башкирии местный житель нашел цинковый гроб. Он находился в деревянном ящике с надписью «голова».

О страшной находке на трассе Бакалы — Килеево сообщили полицейским. Те передали гроб местным властям. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент всерьез обеспокоил местных жителей, которые посчитали, что гроб мог предназначаться для умершего от коронавируса человека.

Сейчас находка ждет своего владельца у местной администрации. Если в течение трех дней владелец не объявится, гроб обещают уничтожить.



Отметим, ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут хоронить в закрытых гробах.