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Ночью в Казань прибыл самолет с российскими туристами из Гоа

06:24, 22.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ночью в Казань прибыл самолет с российскими туристами из Гоа
Фото: пресс-служба президента РТ

Ночью в Международном аэропорту Казань приземлился рейс с российскими туристами, эвакуированными из Гоа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан. В аэропорту были организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля. У прибывших измерили температуру, а затем отправили в обсерватор в санатории «Васильевский».

Утром у них запланирован медосмотр с замером температуры и первым забором анализов. Все прибывшие будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.

Ранее в Казани приземлился самолет из Турции.

Общество Татарстан
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