Ночью в Казань прибыл самолет с российскими туристами из Гоа

Фото: пресс-служба президента РТ

Ночью в Международном аэропорту Казань приземлился рейс с российскими туристами, эвакуированными из Гоа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан. В аэропорту были организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля. У прибывших измерили температуру, а затем отправили в обсерватор в санатории «Васильевский».

Утром у них запланирован медосмотр с замером температуры и первым забором анализов. Все прибывшие будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.

Ранее в Казани приземлился самолет из Турции.