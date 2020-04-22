Ночью в Казань прибыл самолет с российскими туристами из Гоа
Ночью в Международном аэропорту Казань приземлился рейс с российскими туристами, эвакуированными из Гоа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан. В аэропорту были организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля. У прибывших измерили температуру, а затем отправили в обсерватор в санатории «Васильевский».
Утром у них запланирован медосмотр с замером температуры и первым забором анализов. Все прибывшие будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.
Ранее в Казани приземлился самолет из Турции.Общество Татарстан
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