Минцифры Татарстана рассказало о деталях новой цели для получения смс-пропуска

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

С понедельника в системе цифровых пропусков на выход из дома во время самоизоляции появится новая, одиннадцатая цель — посещение парикмахерской.

Постановление о внесении изменений в режим самоизоляции подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Отмечается, что пропуск на посещение парикмахерской можно будет оформить только раз в месяц и только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru.

Получения пропуска для этой цели с помощью смс-недоступно.

О начале работы в системе одиннадцатой цели станет известно дополнительно в понедельник, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане официально разрешили работу парикмахерских в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

