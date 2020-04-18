Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане достигла 95%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов сообщил, что по состоянию на 1 апреля собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составила 95,2%.

Совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила 147,4 млн рублей. За год сумма долга снизилась на 5,9 млн рублей.

Министр уточнил, что просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг за электричество образовалась в 18 муниципальных образованиях и стала равна 1,2 млн рублей. Отмечается, что этот показатель ниже аналогичного периода 2019 года на 28,3 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.