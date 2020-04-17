Защитник ЦСКА может быть обменян в «Салават Юлаев» на Сергеева

ЦСКА рассматривает вариант обмена защитника Артема Блажиевского в «Салават Юлаев», сообщает издание «Чемпионат».

В обратном направлении может уйти игрок обороны уфимской команды Артем Сергеев, у которого возникли сложности с продлением контракта.

В минувшем сезоне Блажиевский сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 40 матчей, в которых отметился 5 (2+3) результативными очками. Сергеев провел за «Салават Юлаев» 53 матча в регулярке КХЛ и набрал 9 (2+7) очков, его соглашение с клубом заканчивается 30 апреля 2020 года.

Контракт Блажиевского с ЦСКА действует еще два сезона.

Отметим, что интересы Сергеева представляет агент Игорь Ларионов, которого рассматривают на роль главного тренера уфимского клуба. Сегодня стало известно, о требованиях специалиста, в том числе по зарплате. В руководстве «Салавата Юлаева» посчитали их завышенными.