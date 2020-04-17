В Татарстане изъято более 2 100 поддельных справок работодателей

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За время самоизоляции полицейские Татарстана изъяли более 2 100 справок работодателей с признаками подделки. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



Соколов отметил, что в республике с 1 апреля организован 81 пост контроля за соблюдением ограничительных мер на въездах и выездах в населенные пункты и ограничению межмуниципальных перевозок пассажиров. В 14 городах они работают круглосуточно.