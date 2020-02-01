В России возрос тариф в системе «Платон»

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С 1 февраля в России возрос тариф в системе «Платон», предназначенной для взимания платы с грузовых автомобилей за перемещение по федеральным трассам.

Тариф проиндексировали с 2,04 рубля до 2,2 рубля за километр. Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 рубля за километр. Затем индексация будет проводиться ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.

По данным самой системы, в Федеральный дорожный фонд с помощью «Платона» уже перечислено более 94 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2 700 км дорог, в том числе переезд по Затонскому мосту в Уфе.