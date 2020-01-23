Тренер «Ак Барса»: «На матчи с «Салаватом» никого мотивировать не нужно»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке команды к матчу против «Салавата Юлаева».

— Насколько победа над «Динамо» подняла команде настроение и добавила позитива в раздевалке?

— Да, хорошо сыграли — здорово, дисциплинированно, строго, по движению было нормально: все вместе, одной командой. Понравилась игра, атмосфера — увидели то, что хотели. Такие победы дают хороший импульс.

— Этот матч был особенным в контексте подготовки к «зеленому дерби»?

— К каждой игре надо готовиться на 100 процентов, чтобы результат был соответствующий. Сегодня нужно так же выходить и играть, каждый хоккеист должен вносить вклад в победу команды. Результат зависит от каждого игрока.

— Когда речь идет о суперпринципиальных матчах в любом виде спорта, говорят, что турнирная ситуация соперников не имеет значения, дерби — это отдельная история. Согласны с этим?

— Думаю, что да, дерби — это хорошая игра, встречаются классные соперники. Все матчи, которые мы сыграли в этом сезоне, получились очень интересными для болельщиков. И ребята себя настраивают. Хорошая игра, большая и интересная — и каждый игрок к ней готовится, мотивировать дополнительно никого не надо.

— Чем «Салават» опасен сегодня и как нужно сыграть «Ак Барсу»?

— Мы знаем силу этой команды, знаем первое звено — очень мастеровитые ребята. Нужно сыграть очень плотно с ними, не давать им пространства. Очень хорошее большинство у команды, нужно сыграть дисциплинированно.

— Перед игрой с «Динамо» вы также говорили об опасности удалений, но команде все равно пришлось поиграть в меньшинстве. Эти удаления — это больше от заряженности, эмоций или от чего-то еще?

— Это игра, мы, конечно, всегда предупреждаем ребят, что везде нужно дорабатывать ногами, избегать нарушений численного состава. Но где-то эмоции перехлестывают — вроде безобидная ситуация, а мы получаем удаление. Стараемся донести, чтобы их было меньше, — сказал Горбенко.