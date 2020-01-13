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Происшествия

В Башкирии из собачьей конуры украли более 1 млн рублей

13:47, 13.01.2020
В Башкирии из собачьей конуры украли более 1 млн рублей
Фото: publicdomainpictures.net

В башкирском Стерлитамаке предприниматель сообщил в полицию о краже 1,1 млн рублей из собачьей конуры.

Деньги были украдены в период с конца прошлого года до 10 января, пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным башкирского МВД, по заявлению предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Происшествия Башкортостан
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