В Башкирии из собачьей конуры украли более 1 млн рублей

В башкирском Стерлитамаке предприниматель сообщил в полицию о краже 1,1 млн рублей из собачьей конуры.

Деньги были украдены в период с конца прошлого года до 10 января, пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным башкирского МВД, по заявлению предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».