Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выиграл конкурс на скорость поедания эчпочмака

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посетил программу «Ак Барс ТВ». Она транслировалась сегодня в перерывах хоккейного матча «Адмирал» — «Ак Барс».

Слуцкий принял участие в конкурсе на скоростное поедание эчпочмака, в нем он одержал победу, опередив одного из ведущих программы.



Напомним, «Ак Барс» в гостях с разгромным счетом проиграл владивостокскому «Адмиралу» (1:5) в матче регулярного первенства КХЛ.