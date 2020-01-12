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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выиграл конкурс на скорость поедания эчпочмака

16:18, 12.01.2020
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выиграл конкурс на скорость поедания эчпочмака
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посетил программу «Ак Барс ТВ». Она транслировалась сегодня в перерывах хоккейного матча «Адмирал» — «Ак Барс».

Слуцкий принял участие в конкурсе на скоростное поедание эчпочмака, в нем он одержал победу, опередив одного из ведущих программы.

Напомним, «Ак Барс» в гостях с разгромным счетом проиграл владивостокскому «Адмиралу» (1:5) в матче регулярного первенства КХЛ.

СпортФутбол Татарстан
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