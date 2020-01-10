Хабиров рассказал о результатах реформы общественного транспорта в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров привел результаты опроса о состоянии общественного транспорта в республике. По его данным, более половины жителей Уфы (58%) удовлетворены внешним видом автобусов.

«Ушли из нашей жизни «ушастые» ПАЗики с газовыми баллонами на крышах, вошло в моду однообразие в оформлении маршруток, и весь этот наш огромный автобусный парк государственного и частных перевозчиков стал выглядеть гораздо приличнее», — написал «башлык» в соцсетях.

Он отметил, что безналичной оплатой пользуются уже 37% пассажиров. Среди них и те, кто перешел на транспортную карту «Алга», и те, кто расплачивается банковскими картами.

При этом 63% граждан отметили нехватку автобусов.

Хабиров отметил, что Контрольно-счетная палата РБ опросила 3 276 человек, 72% из которых не реже двух раз в день пользуются общественным транспортом.