Всемирный банк рассказал, как бороться с бедностью

Аналитики Всемирного банка сообщили, что главной причиной бедности является низкая производительность труда. В странах, где рос этот показатель, бедность сокращалась на 1 процентный пункт в год.

Исследование специалистов показывает, что темпы роста производительности труда заметно снизились после финансового кризиса 2008 года, пишут «Ведомости». По данным Всемирного банка, в 2007 году темпы роста производительности достигли пика в 2,7%. Однако после кризиса они стали сокращаться и уже в 2016 году достигли минимума в 1,5%.

В России производительность труда резко выросла за 2003—2008 годы (6%). Но в период с 2013 по 2018 годы рост был близок к нулю. Из данных Росстата следует, что в 2018 году показатель подскочил на 1,9%.

Чтобы побороть стагнацию в этой сфере развивающиеся страны должны обратить внимание на инвестиции и производительность других факторов производства. Большую роль также играют слабые институты и небезопасная правовая среда, пришли к выводу аналитики.