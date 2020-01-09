Экс-тренер «Уфы» возглавил ереванский «Арарат»
Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов стал главным тренером ереванского «Арарата». Об этом сообщает пресс-служба армянского клуба.
На данный момент «Арарат» занимает четвертую строчку в чемпионате Армении.
Напомним, Колыванов работал в «Уфе» с 2012 по 2015 год и впервые в истории клуба вывел уфимскую команду в высший дивизион страны — российскую премьер-лигу (РПЛ).
В последнее время Колыванов был без тренерской работы.СпортФутбол Башкортостан
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