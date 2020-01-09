Экс-тренер «Уфы» возглавил ереванский «Арарат»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов стал главным тренером ереванского «Арарата». Об этом сообщает пресс-служба армянского клуба.

На данный момент «Арарат» занимает четвертую строчку в чемпионате Армении.

Напомним, Колыванов работал в «Уфе» с 2012 по 2015 год и впервые в истории клуба вывел уфимскую команду в высший дивизион страны — российскую премьер-лигу (РПЛ).

В последнее время Колыванов был без тренерской работы.