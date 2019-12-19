Экс-капитан «Салавата Юлаева» раскритиковал Умарка и призвал сослать его в ВХЛ

Бывший игрок «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко раскритиковал форварда уфимской команды Линуса Умарка за слабую игру в нынешнем сезоне.

«Я не хотел называть фамилии, но от Умарка зависит многое. Он такой ерундой занимается. Другие игроки смотрят на Линуса, как на лидера, а он не пойми чем занимается. Привозит голы, удаление ненужное и так далее. Это работа менеджмента и тренеров, они должны его остепенить. Такие действия Умарка просто непозволительны. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск, на нем свет не сошелся, есть другие хоккеисты, молодые. Пусть они бьются и показывают ту игру, которую умеют.

Мы все знаем, кто такой Умарк, как он умеет играть. Но он этого не делает и портит картину команде. Я думаю, что от его действий и другие хоккеисты заводятся, возможно, есть небольшой конфликт. Линусу позволяют играть по две минуты, а он делает на льду всякую фигню. Партнеры по команде смотрят, все видят. Может и раздор пойти.

Да, может быть, это такой европейский менталитет: что хочу, то и творю? В первую очередь разговоры и действия должны идти от руководства и тренера команды. Они должны ставить его на место, мы все наемные. От руководителей клуба требуют вышестоящие начальники, с тренеров результат спрашивают руководители «Салавата». И поэтому тренер не должен давать таких вольностей игрокам. Еще раз повторюсь, руководители должны ставить на место такого хоккеиста. Не хочешь играть, отправьте его в «Торос». Европейцы быстро ломаются на этом.

Если ты даешь такое интервью, говоришь про последний сезон, то доиграй его достойно, чтобы о тебе здесь говорили, уважали. А то такими интервью он может перечеркнуть все позитивные моменты своей хорошей карьеры в «Салавате». Не важно, какой игрок, как он играет, с ним должны проводить беседы. То, что делает Умарк, — непозволительно.

Хуже всего вносить дисбаланс в коллектив. По этим интервью может сложиться мнение, что человек хочет быстрее доиграть и отправиться в отпуск», — сказал Григоренко.