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Меньше половины жителей Татарстана ощущают влияние коррупции на свою жизнь

10:42, 09.12.2019
Меньше половины жителей Татарстана ощущают влияние коррупции на свою жизнь
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Татарстана в большинстве своем не замечают присутствия коррупции. Положительно ответили только 45,1% опрошенных.

При этом уровень коррупции в республике назвали средним 47,6% респондентов, говорится в исследовании.

Проживающие в республике чаще отмечают влияние коррупции на экономику страны (78,9%), деятельность предпринимателей (72,8%) и политическую систему (72,2%).

В Набережных Челнах, а также Аксубаевском, Актанышском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Черемшанском районах о проблеме коррупции говорили чаще, чем в среднем по республике.

ОбществоАналитика Татарстан
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