Меньше половины жителей Татарстана ощущают влияние коррупции на свою жизнь

Жители Татарстана в большинстве своем не замечают присутствия коррупции. Положительно ответили только 45,1% опрошенных.

При этом уровень коррупции в республике назвали средним 47,6% респондентов, говорится в исследовании.

Проживающие в республике чаще отмечают влияние коррупции на экономику страны (78,9%), деятельность предпринимателей (72,8%) и политическую систему (72,2%).

В Набережных Челнах, а также Аксубаевском, Актанышском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Черемшанском районах о проблеме коррупции говорили чаще, чем в среднем по республике.