Игрок молодежки «Зенит-Казань» пополнил основной состав уфимского «Урала»

Уфимский «Урал» объявил о подписании контракта с доигровщиком Антоном Подкопаевым. Ранее волейболист играл за молодежный «Зенит-Казань».

Подкопаев уже отправился на выезд с основной командой на полуфинальный этап Кубка России.

— У Антона произошла какая-то ситуация в Казани. Он перешел в систему нашего клуба. Виктор Пивоваров уехал помогать «Тархану» в Высшую лигу А, нам нужен был доигровщик, поэтому мы взяли Антона. Это стечение обстоятельств, человек приехал и сразу отправился с нами на Кубок России, — прокомментировал переход игрока главный тренер «Урала» Константин Сиденко.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал о перспективах казанского «Зенита» в нынешнем сезоне.