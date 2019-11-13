Защитник «Уфы» Неделчару может перейти в немецкий клуб

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару попал в сферу интересов нескольких команд немецкой Бундеслиги. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Федеральное агентство новостей.

На игрока претендуют два клуба — бременский «Вердер» и берлинский «Унион». По некоторым данным, трансфер защитника может обойтись немцам в 4,5 млн евро, именно в такую сумму оценивает игрока руководство уфимцев.

За «Уфу» Неделчару выступает с января 2018 года. Летом игрок хорошо себя проявил в составе молодежной сборной Румынии, после чего на него обратили внимание европейские клубы.

Ранее 23-летний Неделчару мог перейти в итальянскую «Рому», но стороны не смогли прийти к соглашению.