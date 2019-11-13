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Аэропорт Уфы заплатит 50 тысяч рублей за попадание сумасшедшей безбилетницы в самолет

00:41, 13.11.2019
Аэропорт Уфы заплатит 50 тысяч рублей за попадание сумасшедшей безбилетницы в самолет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госавианадзор оштрафовал уфимский аэропорт на 50 тысяч рублей за инцидент с проникшей на самолет авиакомпании UTair пациентки психиатрической больницы. Сторону ведомства заняли две инстанции арбитражного суда.

Госавианадзор квалифицирует нарушение сотрудников аэропорта как несоблюдение требований транспортной безопасности. При этом юристы воздушной гавани башкирской столицы настаивают, что имело место максимум нарушение правил авиационной безопасности, штраф за которое в десять раз меньше, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что весной 2019 года сбежавшая из Республиканского психдиспансера 65-летняя женщина умудрилась пройти через два эшелона контроля и проникнуть на борт самолета, летевшего из Уфы в Москву. Уже в салоне на нервную и пересаживающуюся с места на место пассажирку обратил внимание бортпроводник.

БизнесТранспорт Башкортостан
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