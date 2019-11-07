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«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с «Уфой»

14:55, 07.11.2019
«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с «Уфой»
Фото: fcufa.pro

Московский «Локомотив» получил штраф за неподобающее поведение игроков во время игры 15-го тура РПЛ против «Уфы», сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. По ходу встречи футболисты московского клуба заработали 8 предупреждений арбитра.

«Локомотив» получил 8 желтых карточек за матч, по регламенту это неподобающее поведение, клуб наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц.

Главным судьей встречи «Уфа» — «Локомотив» был арбитр Евгений Турбин. Напомним, именно Турбин обслужит матч казанского «Рубина» в 16-м туре против «Динамо».

СпортФутбол Башкортостан
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