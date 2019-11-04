В Уфе произошел пожар в здании мечети
В здании мечети «Хамза-Хаджи» в Уфе этой ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило 3 ноября в 23.48 по местному времени.
К месту по повышенному рангу прибыли силы и средства МЧС России в количестве 6 единиц техники и 22 человек, сотрудники полиции и медики.
Выяснилось, что происходит горение учебных принадлежностей на втором этаже здания. Уже в 23.55 пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Происшествия Башкортостан
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