Шмурнов о матче Кубка России: «В пользу «Уфы» мотивация, за ЦСКА — домашний стадион»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов дал свой прогноз на матч 1/8 стадии Кубка России между ЦСКА и «Уфой».

«После того как в 1/16 финала Кубка подавляющее большинство российских элитных клубов выставило не основные составы, от следующей стадии тоже не знаешь, чего ждать. Полоса неудач ЦСКА перекинулась с Лиги Европы на Премьер-лигу, где у «армейцев» в трех турах ни одной победы, в том числе во встрече с «Уфой». Правда, в гостях.

В пользу «Уфы» мотивация и, скорее всего, состав, который будет приближен к основному. В пользу ЦСКА домашний стадион. Думаю, игра окажется более-менее равной», — считает Шмурнов.

На предыдущей стадии Кубка «Уфа» на выезде одолела «Чайку» (1:0), ЦСКА был сильнее «Алании» (3:1).

Отметим, что матч состоится завтра, 30 октября, в 19.00 по мск.