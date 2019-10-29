Татарстан вошел в десятку регионов России по объему парка кроссоверов и внедорожников

Татарстан и Башкирия заняли седьмое и восьмое места в топ-10 регионов России по числу кроссоверов и внедорожников. На 1 июля 2019 года там числились 253,7 тыс. и 249,6 тыс. подобных автомобилей соответственно.

На местах с первого по шестое расположились Москва (1,26 млн кроссоверов и внедорожников), Подмосковье (768,7 тыс.), Санкт-Петербург (527,8 тыс.), Краснодарский край (320,4 тыс.), Свердловская (291,4 тыс.) и Нижегородская (254,6 тыс.) области. Топ-10 замкнули Новосибирская область (233,2 тыс.) и Самарская (222,5 тыс.) области пишет «Автостат».

Напомним, что по итогам января — августа 2019 года Toyota возглавила рейтинг марок по продажам поддержанных внедорожников и кроссоверов. За указанный период было перепродано 82,7 тыс. автомобилей.