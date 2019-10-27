Башкирия предложила Татарстану проводить «вечера дружбы» между районами
Участники Дней башкирской культуры в Татарстане поддержали идею проведения совместных культурных мероприятий между районами двух регионов.
Дни башкирской культуры в Татарстане стартовали в минувшую пятницу на площадке Дома дружбы народов РТ. Башкирию представила, в частности, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.
Как пишет «Татар-информ», Аиткулова назвала встречу в рамках Дней башкирской культуры «Здравствуйте, земляки».ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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