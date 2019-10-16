Девелопер из Удмуртии КОМОССТРОЙ® начнет строительство первых объектов в Казани до конца года

Власти Татарстана вынесли положительное заключение о выделении компании участка под строительство.

Крупнейший застройщик Удмуртии, компания КОМОССТРОЙ®, выйдет на строительную площадку до конца нынешнего года. Компания одновременно будет достраивать один из казанских долгостроев на улице Губкина и строить собственный объект рядом.

16 октября на заседании Инвестиционного совета при главе Республики Татарстан было вынесено положительное заключение о выделении компании участка площадью 9,4 тыс. кв. метров.

На Инвестсовете КОМОССТРОЙ® представил инвестиционный проект многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной парковкой. В проекте нового жилого комплекса использованы лаконичные архитектурные решения и самые современные строительные технологии.

«Наш первый казанский ЖК будет построен по системе проектного финансирования с открытием эскроу-счетов. Сейчас у нас уже есть генеральное соглашение с банком ВТБ и Сбербанком по финансированию наших проектов в Казани, средства на их реализацию есть, — отметил основатель компании КОМОССТРОЙ® Андрей Осколков. — Советский район Казани с точки зрения востребованности жилья — один из самых перспективных. Уверен, что эти объекты станут «первыми ласточками» в нашем продвижении на рынок жилищного строительства Казани».

В обмен на выделение участка КОМОССТРОЙ® взял на себя обязательство по достройке проблемного объекта — блока «А» на 87 квартир второго дома ЖК «МЧС». В завершение этого объекта будет вложено 194 млн рублей.



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