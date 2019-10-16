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Недвижимость

Девелопер из Удмуртии КОМОССТРОЙ® начнет строительство первых объектов в Казани до конца года

14:56, 16.10.2019 11
Девелопер из Удмуртии КОМОССТРОЙ® начнет строительство первых объектов в Казани до конца года

Власти Татарстана вынесли положительное заключение о выделении компании участка под строительство.

Крупнейший застройщик Удмуртии, компания КОМОССТРОЙ®, выйдет на строительную площадку до конца нынешнего года. Компания одновременно будет достраивать один из казанских долгостроев на улице Губкина и строить собственный объект рядом.

16 октября на заседании Инвестиционного совета при главе Республики Татарстан было вынесено положительное заключение о выделении компании участка площадью 9,4 тыс. кв. метров.

На Инвестсовете КОМОССТРОЙ® представил инвестиционный проект многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной парковкой. В проекте нового жилого комплекса использованы лаконичные архитектурные решения и самые современные строительные технологии.

«Наш первый казанский ЖК будет построен по системе проектного финансирования с открытием эскроу-счетов. Сейчас у нас уже есть генеральное соглашение с банком ВТБ и Сбербанком по финансированию наших проектов в Казани, средства на их реализацию есть, — отметил основатель компании КОМОССТРОЙ® Андрей Осколков. — Советский район Казани с точки зрения востребованности жилья — один из самых перспективных. Уверен, что эти объекты станут «первыми ласточками» в нашем продвижении на рынок жилищного строительства Казани».

В обмен на выделение участка КОМОССТРОЙ® взял на себя обязательство по достройке проблемного объекта — блока «А» на 87 квартир второго дома ЖК «МЧС». В завершение этого объекта будет вложено 194 млн рублей.

Партнерский материал
Справка

КОМОССТРОЙ® — лидер на рынке жилищного строительства Удмуртской Республики, по объему текущего строительства и вводу жилых объектов (по данным Единого реестра застройщика). Объем текущего строительства — 180, 6 тыс. кв. метров. Входит в ТОП-3 российского рейтинга надежности застройщиков (по рейтингу Национального объединения застройщиков жилья).

Недвижимость УдмуртияТатарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    КОМОССТРОЙ возьмите на достройку ЖК МОЛОДЕЖНЫЙ поз.5 (Ноксинский спуск)
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  • Анонимно 16 окт
    Что значит " до конца года"? ??Дольщики 2 дома ЖК МЧС ждут Комос на своей площадке на следующей неделе, как нам и было обещано.
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    Анонимно 17 окт
    До конца года- это хоть точно не в следующем году.
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  • Анонимно 16 окт
    Хорошие новости! Хоть стройка сдвинется с мертвой точки... хотелось бы, чтобы финансирование не останавливалось и выделялись новые земли для достройки всего дома... а судя по тому, как долго наше правительство все подписывает.... остаётся только надеяться
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  • Анонимно 16 окт
    Комосстрой алга ???????? возьмите весь комплекс !!!
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  • Анонимно 16 окт
    Ждем Комос больше года! Мы в вас верим! Дольщик ЖК МЧС 2 дом
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  • Анонимно 16 окт
    КОМОССТРОЙ будет достраивать блок "А" ж/д 2, а кто и когда приступит к достройки других блоков этого дома?
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  • Анонимно 16 окт
    Столько времени согласовывали, и это все только блок А? А все остальные блоки? Еще через 10 лет? Ужас! Один блок сделают, 87 дольщиков получат квартиры, а остальные?
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    Анонимно 16 окт
    куда им спешить. они не нуждаются в жилье
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  • Анонимно 16 окт
    Будем ждать стройки жк мчс
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  • Анонимно 17 окт
    Ждите
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