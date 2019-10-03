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Матч Звезд АСБ-2020 пройдет на «Уфа Арене»

09:29, 03.10.2019
Матч Звезд АСБ-2020 пройдет на «Уфа Арене»
Фото: vk.com/asbofficial

Матч всех звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) в нынешнем сезоне пройдет в Уфе. Об этом стало известно на пресс-конференции с участием руководства лиги и Главы Башкортостана Радием Хабировым.

«Признателен Ассоциации, что она выбрала Уфу в качестве места проведения Матча звезд АСБ 2020», — поблагодарил АСБ Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Мероприятие состоится 1 февраля на хоккейной «Уфа Арене». Начало и другие детали станут известны позднее. Партнером АСБ по проведению Матча звезд является профессиональный баскетбольный клуб «Уфимец».

Также во время пресс-конференции были представлены эмблема и фирменный стиль мероприятия.

СпортБаскетболОбщество Башкортостан
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