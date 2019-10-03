В Уфе установили светодиодные полосы на опорах светофоров

В Уфе началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора. Это делается для повышения безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.

В настоящее время светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге Уфа — Аэропорт.

Если данное новшество понравится жителям города, подобные конструкции будут установлена на других светофорах города, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что в Уфе до конца октября появятся умные остановки с громкоговорителями и Wi-Fi.

